ختام التدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء-1"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت، الجمعة، فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك (حماة السماء-1)، الذي نفذته عناصر الدفاع الجوي للبلدين للمرة الأولى.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، فقد تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية.

إضافة إلى تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية.





ولفت إلى أن "ذلك عكس المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة فى رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها".

وألقى اللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي المصري، كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية للعناصر المشتركة فى التدريب.





وأشاد حجازي، خلال كلمته، بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشتركة في التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين.

من جانبه، أكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوى الباكستاني على أهمية تنفيذ تدريب (حماة السماء-1) مع قوات الدفاع الجوي المصرية، مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.





وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة فى التدريب لكلا الجانبين.



