مصرية تقتل طفلة بسكين وتلقي بنفسها من الطابق الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

متابعات

لقيت طفلة مصرية مصرعها إثر طعنها بسكين من قبل مريضة نفسيًا أثناء سيرها بالشارع في محافظة الدقهلية شمال البلاد، ثم ألقت المتهمة بنفسها من الطابق الثالث.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوفاة طفلة عمرها 10 سنوات، إثر قيام سيدة مريضة نفسيًا بطعنها بسكين أثناء سيرها بالشارع، ما أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

وعقب ذلك ألقت المتهمة نفسها من الطابق الثالث، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.