شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يعلق حساب ترامب لعامين إضافيين..والملياردير الجمهوري يندد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان فرانسيسكو - أ ف ب

أعلن موقع «فيسبوك»، الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لعامين، لافتاً أيضاً إلى أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين، إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخاصة في حال التضليل الإعلامي، وندد الملياردير الجمهوري بالقرار، واعتبره «إهانة» لـ 75 مليون ناخب.

وقال الموقع، إن ترامب لن يستطيع العودة إلا «مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام»، وذلك بعدما علق حسابه مؤقتاً في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن، في قرار غير مسبوق.

من جهته، ندد الرئيس الأمريكي السابق بتعليق حسابه، واعتبره «إهانة» للناخبين، مجدداً التأكيد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منه. وقال ترامب في بيان: «إن قرار فيسبوك إهانة لـ 75 مليون شخص صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020». وأضاف: «ينبغي عدم السماح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وتكميم الأفواه، وفي النهاية سنفوز. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن!».