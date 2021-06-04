شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر نائب التنسيقية يطالب بتوصيل المياه والصرف لمناطق بشبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للموافقة على تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بتوصيل خط مياه الشرب لمنطقة بطريق كفر حسن بشبين القناطر، مع الإعفاء من الطرق ورد الشيء لأصله.

وجاء في الطلب أن الكتلة السكنية بتلك المنطقة خارج الحيز العمرانى وتبعد عن طريق كفر حمزة بشبين القناطر حوالى 150 م، وأن المنطقة غير مخدومة بمياه الشرب وتعانى من عدم وجود خدمة مياه الشرب.

كما تقدم بطلب أيضا للموافقة على توصيل المياه والصرف الصحى لثلاث شوارع سكنية داخل كردون المدينة بشبين القناطر بجوار موقف بنها ضمن مبادرة حياة كريمة، وأن كل شارع من الشوراع الثلاثة يمتد لمسافة 100 متر، وأن جميع المنازل مرخصة وداخل الحيز العمرانى، ولم يتم توصيل المياه والصرف الصحى حتى الآن، وأنه تم عمل المعاينات اللازمة من قبل شركة مياه الشرب، مطالبا بإدارج الشوارع ضمن خطة الشركة العاجلة لتوصيل المياه والصرف للمنازل التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر.