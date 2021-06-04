شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا عن اليوم الدولى للأطفال ضحايا العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن اليوم الدولى للأطفال ضحايا العدوان – 4 يونيو، جاء فيه أن الأمم المتحدة أعلنت يوم 4 يونيو لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء بعد سقوط عدد كبير من الأطفال ضحايا عدوان إسرائيلى على لبنان وفلسطين.

ولفت التقرير إلى أن الغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال فى جميع أنحاء العالم، وأن الحروب والصراعات أثرت في العالم العربى على حقوق الأطفال، مضيفا أن في اليمن يوجد 2 مليون طفل محرومون من التعليم و3.7 مليون معرضون لخطر التسرب، وفى ليبيا 260 ألف طالب حرموا من التعليم و127 ألف طفل يحتاج للمساعدة العاجلة، وفي سوريا 2 مليون طفل محرمون من التعليم، و1.3 مليون طفل عرضة للتسرب من التعليم.

ونوه التقرير إلى أنه خلال حرب غزة الأخيرة تدخلت مصر منذ اللحظة الأولى لوقفها خاصة بعد سقوط 277 شهيدا من بينهم 70 طفلا، مشيرا الى أن التدخل المصرى أوقف الحرب و قدم مساعدات للأطفال و المصابين، ولازالت المساعدات المصرية تتدفق على أطفال غزة وأهلها الصامدين، بخلاف 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة أعلن عنها الرئيس السيسى.