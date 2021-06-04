شكرا لقرائتكم خبر عن كان سعيدا ..فرنسا تنتهي من استجواب "غصن" في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر قضائي فى بيروت إن فريقا من قضاة التحقيق الفرنسيين أنهى اليوم الجمعة استجواب كارلوس غصن رئيس شركة "رينو نيسان" السابق في العاصمة اللبنانية للاشتباه في ارتكابه مخالفات

مالية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه "سيتعين على غصن الآن انتظار قرار المدعي العام الفرنسي".

وقال كارلوس أبو جودة، أحد محامي غصن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن غصن "كان سعيدا وراضيا لأنه أتيحت له الفرصة لشرح موقفه

أمام هيئة قضائية" بخلاف السلطة القضائية اليابانية. وجرى الاستجواب الذي بدأ الاثنين الماضي في قصر العدل اللبناني حيث تعقد معظم جلسات المحكمة.

وذكر المصدر القضائي أن أحد المدعين العامين اللبنانيين وفريق دفاع غصن، الذي يضم محامين فرنسيين، حضروا الجلسات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال المصدر إن غصن سيتم استجوابه أيضا بشأن

حفلات كبرى معينة اتسمت بالبذخ معينة أقامها في قصر فرساي بفرنسا.