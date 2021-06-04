شكرا لقرائتكم خبر عن 26 وفاة و4157 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة تسجيل 26حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 16 ألفا و 488 حالة وفاة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 4157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق الى مليون و218 الفا و524 إصابة جديدة. وذكر البيان أنه تم تسجيل 4126حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و133 ألفا و347حالة. وأشار البيان الى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 42 ألفا و 5 فحوصات مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعو للفحص المختبري إلى 10ملايين و 615 ألفا و.360 وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل الى 637 ألفا و 455 شخصا.