ترامب يرد على قرار حظره من فيسبوك ويعده 'إهانة' للناخبين

وقال ترامب في بيان: "حكم فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020".

وأضاف: "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي النهاية، سنفوز. بلدنا لا يمكنه تحمل هذه الإساءات بعد الآن"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عنها.



وأعلن موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 كانون الثاني 2023، مبيناً أنه بعد 7 كانون الثاني 2023، سيجري تقييما لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة"، قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك، سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلا.

وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من كانون الثاني في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

