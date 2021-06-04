في بغداد.. القبض على 'قاتل' مطلوب لشرطة النجف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالقتل مطلوب الى اجرام النجف الاشرف.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وبناءً على توجيهات قائد شرطة بغداد في تفعيل حاسبة المطلوبين القت مفارز سيطرة الشعب القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل مطلوب الى مكافحة اجرام النجف الاشرف".



وأشارت إلى "تسليمه الى مركز شرطة الراشدية التابع للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

