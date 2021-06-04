العراق يتلقى وعدا بدعم فرنسي في انتخاباته المبكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، بحث الكاظمي وماكرون، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك بين بغداد وباريس.

وأكد الكاظمي، على علاقة العراق التاريخية الوثيقة مع فرنسا، ومواقفها الايجابية تجاه قضايا المنطقة"، مشيدا "بدور فرنسا ودعمها للعراق في مجال الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وأشار الكاظمي إلى أهمية تطوير التعاون الثنائي بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والثقافية، الى جانب توفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الفرنسية والاستثمار في العراق.

وحسب البيان جدد ماكرون دعمه للحكومة العراقية، وتجربة العراق الديمقراطية في ظل ما تواجهه من تحديات"، مؤكدا "استعداد فرنسا لتقديم مختلف أوجه الدعم الذي تحتاجه الحكومة العراقية في التحضير للانتخابات المبكرة، وتأييد فرنسا للقرار الاممي بارسال مراقبين لاسناد عمل مفوضية الانتخابات.

وأشاد ماكرون بدور العراق الإقليمي في تقريب وجهات النظر، معربا عن تفاؤله بأن "الدور المتنامي للعراق في هذا المجال سيكون له أثر مستدام في تحقيق الاستقرار الذي ستنعكس آثاره ايجابيا على جميع الاطراف".

واتفق الجانبان، وفق البيان، على استمرار التواصل بينهما، من أجل تنسيق المواقف تجاه التحديات والأزمات الاقليمية والدولية، بالشكل الذي يخدم مساعي حل النزاعات وتقريب وجهات النظر.