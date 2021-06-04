مجلس صيانة الدستور يرفض توسيع قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

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رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الجمعة، توسيع قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو الجاري، وذلك على خلفية توقعات بمنح المرشح المستبعد علي لاريجاني صلاحية الدخول في المنافسة بعد موقف المرشد علي خامنئي.



وقال المجلس، في بيان نشره عقب اجتماع له، إنه ”يقدر التوجهات الحكيمة التي أطلقها المرشد خامنئي، لكنه يؤكد أنه أثناء مراجعة أهلية المرشحين للرئاسة، لم يكن لبعض التقارير الكاذبة وغير الموثقة بشأن بعض المرشحين أي تأثير في استبعادهم من سباق الانتخابات“.

وأضاف البيان أن ”بعض التقارير غير الصحيحة حول بعض المرشحين، التي أشار إليها المرشد الأعلى علي خامنئي، لم تكن مؤثرة في دراسة صلاحية المرشحين، ويجب الحفاظ على كرامة جميع المرشحين“.