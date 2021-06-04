المبعوث الأمريكي يبحث مع ممثلي مؤسسات فلسطينية ملفي "الشيخ جراح" وتمويل "أونروا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

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من المقرر، اليوم الجمعة، عقد لقاء بين وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مع وفد يمثل المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة، بحسب ما جاء في وكالة ”وفا“ الفلسطينية الرسمية.



ووفقا لتقارير، فإن من أبرز الملفات التي ستطرح خلال اللقاء مسألة الدعم المالي الأمريكي لمؤسسات فلسطينية، وكذلك ملف حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وذكرت ”وفا“ أن الوفد يمثل المؤسسات الفلسطينية في أمريكا، حيث سيحمل هذا الوفد مطالب محددة تم التوافق عليها، وأهمها المطالبة بموقف أمريكي تجاه قضية حي الشيخ جراح، والالتزام المالي الأمريكي تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).