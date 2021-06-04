جبهة التحرير الوطني تعلق على تعهد تبون بعدم الترشح لولاية ثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

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قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر أبو الفضل بعجي، اليوم الجمعة، إن“عدم ترشح الرئيس عبدالمجيد تبون لعهدة ثانية هو أمر شخصي، وإنّ الرئيس حرّ فيما يختاره، وإذا أراد تأسيس حزب فهو حر“، وفق تعبيره.



وأضاف ”بعجي“ خلال استضافته في منتدى صحيفة ”الحوار“ الجزائرية:“ليس لدينا أي مشكلة مع الأحزاب الإسلامية، والشعب عليه تحمّل مسؤولية اختياره ولمن يعطي صوته“، معتبرًا أن“وصول الإسلاميين إلى الحكم لا يخيفنا، خاصة أننا تلقينا أكثر من 3000 ملف للترشح في الحزب على المستوى الوطني“.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أكد في حوار مع صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية أنه لا يفكر في الترشح لعهدة ثانية، مشددًا على أن مهمته تتمثل في“تمكين البلد من الوقوف مجددًا، وإعادة بناء المؤسسات، وجعل الجمهورية ملكًا للجميع“، وأضاف تبون في حديثه للصحيفة الفرنسية أن عهدته الأولى“لا تزال في بدايتها“.