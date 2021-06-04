شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يعلق حساب ترامب لعامين إضافيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان فرانسيسكو - أ ف ب

أعلن موقع «فيسبوك»، الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لعامين، لافتاً أيضاً إلى أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين، إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخاصة في حال التضليل الإعلامي.

وقال الموقع، إن ترامب لن يستطيع العودة إلا «مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام»، وذلك بعدما علق حسابه مؤقتاً في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن، في قرار غير مسبوق.