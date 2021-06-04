شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا بدأت تنتج لقاح «سبوتنيك-في» الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلجراد - أ ف ب

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الجمعة، أن بلاده بدأت إنتاج لقاح «سبوتنيك في» الروسي ضد فيروس كوفيد -19 في مختبر في بلجراد.

وقال فوتشيتش: إنه سيشاهد عبر رابط الفيديو إطلاق العمليات في وقت لاحق في معهد تورلاك لعلم الفيروسات، إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «في غضون أيام قليلة سيكون لديكم أول اللقاحات الصربية التي يمكننا تقديمها لمواطنينا وأيضاً للمواطنين في المنطقة وأوروبا والعالم».

وأشار إلى أن صربيا ستنتج أيضاً لقاح «سينوفارم الصيني». وصربيا هي الدولة الأوروبية الأولى في إنتاج «سبوتنيك في» باستثناء روسيا وبيلاروسيا.

ويتوقع أن تنتج صربيا أربعة ملايين جرعة روسية خلال الأشهر الستة المقبلة. وتمت الموافقة على «سبوتنيك في» في أكثر من 65 دولة، ولكنه لم يتلق الضوء الأخضر من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون الروس، إنهم متفائلون بمصادقة منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية على لقاحهم.

وصربيا اشترت ملايين اللقاحات الصينية والروسية والغربية. وأطلقت في البداية حملة تطعيم ممتازة، لكن يبدو أنها توقفت.

وأعطت صربيا حتى الآن جرعتين لـ30% من سكانها. ولتشجيع الناس على تلقي اللقاح، عرضت بلجراد مكافأة قدرها 25 يورو، وبدأت عمليات التطعيم في مراكز التسوق.

ودعت الحكومة الصربية رعايا المنطقة لتلقي اللقاح في صربيا في نهاية مارس/ آذار الماضي، وقدمت اقتراحاً مماثلاً، الخميس، لسكان البوسنة المجاورة، التي لم تتمكن من الحصول على جرعات كافية. وتوفي نحو سبعة آلاف صربي من جرّاء كوفيد-19، وأصيب أكثر من 710 آلاف بالفيروس.