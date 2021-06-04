شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 113 يوماً في البحر..لاجئون من الروهينجا يصلون إلى إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكا - رويترز

نجح قارب يقل عشرات اللاجئين الروهينجا، كان قد أبحر في بحر أندامان في فبراير/شباط الماضي، ثم تعطل محركه، في الرسو أخيراً في جزيرة إندونيسية، بعد 113 يوماً في عرض البحر، وفق ما أكد مسؤول حقوقي الجمعة.

وأبحر القارب يوم 11 فبراير/ شباط الماضي،من كوكس بازار في بنجلاديش، وعلى متنه 90 من اللاجئين الروهينجا، غالبيتهم نساء وأطفال، قاصداً ماليزيا. لكن محرك القارب تعطل بعد أربعة أيام من إبحاره من كوكس بازار، حيث يقيم مئات الآلاف من الروهينجا في مخيمات للاجئين بعد فرارهم من ميانمار.

وقال كريس ليوا مدير منظمة «أراكان بروجيكت» المختصة بأزمة الروهينجا: «علمنا بأن الواحد والثمانين لاجئاً بخير، نزلوا في جزيرة إيدامان في أتشيه بإندونيسيا». وتابع:«هم ليسوا آمنين هناك إلى الآن. نأمل ألا يتم طردهم».

ومن بين التسعين الذين بدأوا الرحلة، وجد حرس الحدود الهندي ثمانية متوفين، بعد أن وصل إلى القارب، وأصلح محركه. وأمدت السلطات الهندية اللاجئين بالطعام والمؤن الأخرى الضرورية، لكنها رفضت نزولهم في الهند. ورفضت بنجلاديش أيضاً عودة باقي اللاجئين.