شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح أوروبي بزيادة إنتاج لقاحات كورونا من دون رفع براءات الاختراع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

اقترح الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على منظمة التجارة العالمية خطة عمل متعددة الأطراف تكفل زيادة المعروض من اللقاحات المضادة لكورونا، ودعا إلى رفع القيود عن الصادرات، ولكن من دون دعم رفع براءات الاختراع الذي تريده واشنطن.

وكررت المفوضية الأوروبية تحفظاتها على اقتراح تعليق حماية الملكية الفكرية للقاحات، الذي تطلبه دول مثل الهند وجنوب إفريقيا ولاقى أخيراً دعم واشنطن.

وأعربت المفوضية في بيان، عن «عدم الاقتناع بأنّ ذاك الاقتراح سيوفّر في الوقت الحاضر أفضل سبيل لبلوغ هدف توزيع اللقاحات التي يحتاج إليها العالم في صورة ملحة على نطاق واسع وفي الوقت المناسب». وتابعت: «الاتحاد الأوروبي قدّم اقتراحاً من أجل خطة عمل متعددة الأطراف، ومتينة؛ بغية زيادة إنتاج اللقاحات والعلاجات، وضمان استفادة عالمية بلا معوقات».

ودعت بروكسل أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى «التأكد بداية من إمكان عبور اللقاحات والعلاجات وكذلك مكوّناتهما الحدود بلا حواجز».

ويلفت الاقتراح الأوروبي إلى إمكان تحفيز الدول لـ«اتفاقات الترخيص» العقدية بين الشركات، ولكن أيضاً الاستثمار في مواقع إنتاج في الدول النامية. واقترح الاتحاد الإفادة من «أوجه المرونة» التي يوفّرها نظام الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية؛ بهدف «تسهيل اللجوء إلى التراخيص غير العقدية» التي تمنحها سلطة وطنية من دون الحاجة إلى اتفاق مع حامل براءة الاختراع، ويحصل ذلك تبعاً لآلية مستقلة، ويكون مقروناً بتعويض لصاحب الملكية.

ولفتت المتحدثة الأوروبية إلى «وجوب تشجيع» منتجي اللقاحات على «زيادة إنتاجهم وسط ضمان وصول الدول المعوزة إليه وبأسعار منخفضة».

ورأت المفوضية أنّ الإطار القائم «يتيح هذه المرونة، إنّها أداة مشروعة خلال الوباء، ويمكن استخدامها سريعاً حيثما يقتضي الأمر».

وفي الواقع فإنّ «الترخيص غير العقدي» تمنحه حكومة، ولا يحتاج إلى اتفاق دولي بمفاوضات معقدة، وتمتد زمنياً كما هي الحال بخصوص التعليق العام والعشوائي لبراءات الاختراع.

وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي أعربوا عن شكوكهم في الاقتراح الأخير، مشيرين بشكل خاص إلى صعوبة نقل الخبرة الصناعية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدّة في الأسابيع الأخيرة الولايات المتحدة التي لم تصدّر تقريباً جرعات؛ بهدف منح الأولوية لسكانها.