شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار آسيوية في العقد الرابع من برج سكني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة انتحار آسيوية، مساء أمس الأول الخميس، من برج سكني في منطقة الخان في الشارقة.

وتفصيلاً تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً الساعة 9:15 مساء الخميس، يفيد بسقوط سيدة آسيوية تبلغ من العمر 40 عاماً من الطابق الرابع بأحد الأبراج السكنية في منطقة الخان، وبه عدة طوابق للمواقف، وعليه تحركت الدوريات الشرطية وعربات الإسعاف الوطني وفريق المختبر الجنائي إلى موقع البلاغ.

وتبين من موقع الحادث أن السيدة توفيت على الفور في الموقع وقبل نقلها إلى المستشفى متأثرة بجراحها، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الكويت.

وباشر مركز شرطة البحيرة الشامل، التحقيقات في الحادث، بعد التواصل مع ذوي السيدة، لمعرفة أسباب الواقعة، واستكملت باقي الإجراءات القانونية لتسليم الجثة واستخراج شهادة الوفاة.