شكرا لقرائتكم خبر عن الأحلام لا تسقط بالتقادم.. تقرير مصور يستعرض الإنجازات المصرية فى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أم الدنيا كبيرة ومحروسة بولادها"، استعرض تقرير مصور بعنوان "حصاد التحدى..الأحلام لا تسقط بالتقادم "، إنجازات مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية والتى كانت نقلة نوعية حقيقية "من الظلام إلى النور"، أثبتت صمود المصريين أمام المؤامرات والمصاعبK واستطاعوا فتح باب التاريخ من جديد بكتابة فصل جديد لشعب رفض الانكسار والهزيمة والتصدى لمحاولات المؤامرة من أى عدو أو خسيس لا يريد الخير لمصر.





وأشار التقرير المصور، إلى ما كانت تتعرض له مصر قبل تلك الفترة الهامة، ومنها معاناة الشعب المصرى فى الحصول على السلع التموينية وتهالك الاقتصاد والبنية التحتية، وانتشار العشوائيات وغياب الأمن، ومحاولة جماعة الإخوان السيطرة على البلاد وتهديد أمنها واستقرارها، وصولا لثورة 30 يونيو واستعادة الشعب المصرى قوته ورفضه لمحاولة اغتصابها من قوى كانت تهدد أمنها وتسعى لإحداث انقسامات فيه.

ولفت إلى أن الدولة كانت تواجه تحديات عدة لتبدأ فى إصلاحها على مدار الـ 7 سنوات الماضية، وكان الأساس هو الاعتراف بالأخطاء وبحقيقة ما نواجهه، وكانت أول خطوة للطريق الصحيح لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا.





وشدد التقرير المصور أن الحلم تم بناؤء على استراتيجية وخطة واضحة مفصلة، تسعى للحماية والبناء وقامت على أساس"أحنا هنقدر .. واحنا قدرنا"، موضحا أن البداية كانت من خلال مشروع قناة السويس الجديدة، والتى أعادت ثقة المصريين فى القدرة على هزيمة المستحيل، والذى كان بمثابة شريان حياة جديد وزاد من تنافسية قناة السويس حتى تظل أهم ممر ملاحى وتجارى فى العالم، يوفر الوقت والتكلفة، ودعمه المصريين وأسهموا فى تمويل تنفيذه، وتم الانتهاء منه فى عام رغم التوقعات بانتهاؤه فى 8 أعوام.

وعن تحدى الكهرباء، أوضح التقرير المصور أن الكهرباء وبصفتها المحرك الأساسى للتنمية، عملت الدولة المصرية على بناء محطات فى كل مكان فى مصر ومنهم أكبر محطة طاقة شمسمية فى العالم، وتطرق لاكتشاف حقل غاز "حقل ظهر" وأصبح هناك اكتفاء ذاتى ، هذا بجانب تطوير شبكة متكاملة من الطرق واستحداث جديدة، واسصلاح الأراضى وتعميرها.

كما تم تنظيم أكبر منتدى شباب فى العالم وأصبح هناك أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب، هذا بجانب وصول المرأة المصرية لأعلى المناصب والحصول على أكبر تمثيل فى تاريخ البرلمان، وغير ذلك أصبحت مصر الطرف المشترك فى حل كافة القضايا الإقليمية والعربية.

كل ذلك وغيره يؤكد، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق ما أكد عليه الرئيس السيسى بأن مصر ستكون فى المقدمة وفى الريادة، فمصر تحقق أحلامها وتزيد كل يوم..ومن حضارتنا تعلمنا أن الأحلام لا تسقط بالتقادم، وهى العبارة التى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام فعاليات منتدى شباب العالم الثانى فى مدينة السلام شرم الشيخ.