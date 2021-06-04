شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: تقلد الرئيس السيسى "وسام القائد" لدعمه الدائم لقضايا الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتبر حزب حماة الوطن، أن حصول الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، على "وسام القائد" والذي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول، جاء تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة لخدمة جميع قضايا الأمة العربية.

وأشار الحزب، فى بيان صادر عنه، إلى آخر تلك الجهود والمتمثلة فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ونجاحه في مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى، مقدما التهاني للرئيس السيسى فى حصوله على هذا الوسام .

ورحب الحزب بجهود القياده السياسية الأخيرة، واصفا إياها بالداعم الأول للقضايا العربية والحصن المنيع للوطن العربى وأن جميع التحركات والجهود التى تقوم بها مصر تصب فى خدمة القضايا والأمة العربية فأصبح لها دور بارز ومهم فى المنطقة العربية بـأكملها.