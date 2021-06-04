شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: تقلد الرئيس السيسى "وسام القائد" لدعمه الدائم لقضايا الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأشار الحزب، فى بيان صادر عنه، إلى آخر تلك الجهود والمتمثلة فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ونجاحه في مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى، مقدما التهاني للرئيس السيسى فى حصوله على هذا الوسام .
ورحب الحزب بجهود القياده السياسية الأخيرة، واصفا إياها بالداعم الأول للقضايا العربية والحصن المنيع للوطن العربى وأن جميع التحركات والجهود التى تقوم بها مصر تصب فى خدمة القضايا والأمة العربية فأصبح لها دور بارز ومهم فى المنطقة العربية بـأكملها.
أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الأربعاء الماضى، أنه تشرف، باسمه وباسم أعضاء البرلمان، بتقديم "وسام القائد" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عرفاناً بدوره الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.
وقال "العسومي"، في تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أعرب، خلال لقائه مع الرئيس السيسي اليوم ،عن تقديره لمواقف سيادته المُشرِفة، التي سيُخلدها التاريخ وتتوارثها الأجيال والتي تمثل نموذجاً رائداً، في تحمله المسئولية القومية العربية، انطلاقاً من إيمانه الراسِخ، بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة للدول العربية، وتوحيد صفوفِها، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.