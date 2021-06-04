غرق تلميذ بحمام سباحة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، في حمام سباحة، بناحية قرية نجع أبو عوض بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بغرق تلميذ أثناء الاستحمام في حمام سباحة.

وتبين غرق "عمار. ع" 14 عامًا تلميذ، ويقيم بناحية قرية باصونة دائرة مركز شرطة المراغة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى حميات جهينة، وأفادت أسرة المذكور أنه أثناء استحمام ابنهم في حمام سباحة بناحية قرية نجع أبو عوض غرق به ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.