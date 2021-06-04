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مباحث التموين تضبط ١٤ طن لانشون مجهولة المصدر بحلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمخزن بحلوان.

تمكن العميد رأفت الزمزمي وكيل مباحث تموين القاهرة والعقيد طاهر خليل رئيس قسم التحريات بمباحث التموين والمقدم محمد عسران من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته (14,724 طن لانشون) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد عبد الله نائب المدير العام اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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