بوتين يعلن اكتمال الخط الأول لمشروع خط أنابيب نورد ستريم2

محمد اسماعيل - القاهرة - سان بطرسبرج - (د ب أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن الخط الأول لخطي أنابيب الغاز لمشروع نورد ستريم2 المثير للجدل قد اكتمل، على أن يتبعه الثاني خلال أشهر.

وقال بوتين في سان بطرسبرج إن العمل انتهى، الأنابيب وُضعت، وشركة جازبروم الروسية للغاز جاهزة لملئها بالغاز، مضيفا أن الخط جاهز للبدء من الجانب الروسي.

وقالت السلطات في إقليم لينينجراد إن عمليات التشغيل التجريبية على خط الأنابيب في الجانب الروسي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد متحدث باسم " شركة نورد ستريم - 2 إى جى " أن عملية وضع أنابيب الخط الأول قد اكتملت اليوم الجمعة، وأنه لا يزال يتعين ربط هذه الأجزاء. وبعد ذلك، سيبدأ العمل على التشغيل المبدئي.

وذكر بوتين أن الخط الثاني قد يكتمل في غضون شهرين، بينما أكد استعداد روسيا للعمل في مشروعات دولية.

وسيعتمد ملء الأنابيب بالغاز حينئذ على تصريح من السلطات الألمانية.

وتخشى الولايات المتحدة من أن يجعل المشروع أوروبا أكثر اعتمادا على الغاز الروسي.