تراجع شعبية تحالف الحركة القومية والعدالة والتنمية فى تركيا

محمد الفلاح - الجمعة 4 يونيو 2021

تتزايد الأدلة على تراجع شعبية تحالف حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية، في الشارع التركي.

وفقا لآخر استطلاعات الرأي من قبل مؤسسة “متروبول” للأبحاث، فإن معدل التصويت لتحالف الشعب الذي كان 39.4% في شهر إبريل، تراجع إلى 37.8% خلال شهر مايو.

نتائج استطلاع الرأي تشير إلى أنه في الوقت الذي انخفض فيه معدل التصويت لتحالف الشعب الحاكم، ارتفع التصويت لتحالف الأمة المعارض المكون من حزبي الشعب الجمهوري، والخير.

وبحسب الاستطلاع، ارتفع معدل التصويت لتحالف الأمة، الذي كان 38.6 بالمائة في استطلاع أبريل، إلى 43.2 في استطلاع مايو

وعلق رئيس مؤسسة متروبول، أوزار سنجار، على نتائج استطلاع الرأي، قائل: “يبدو أن تحالف الأمة قد اكتسب قوة في الشهر الماضي”.