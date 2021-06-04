شكرا لقرائتكم خبر عن "دلتا" تنتشر.. الإصابات تتضاعف ومخاوف من رفع القيود في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضاعفت تقريبا وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الأسبوع الأخير من مايو في الوقت الذي باتت فيه السلالة المتحورة "دلتا" أكثر انتشارا مما أثار المخاوف بشأن خطط البلاد لرفع القيود.

ومن المقرر رفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في إنجلترا يوم 21 يونيو لكن الانتشار السريع للسلالة دلتا التي ظهرت في الهند أول مرة يهدد الآن هذه القرار.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الأربعاء إنه سيلزم الحذر بشأن رفع القيود لكن ليس هناك شيء في البيانات الحالية يدعو إلى تأجيل ذلك.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ما يقدر بواحد من بين كل 640 شخصا في إنجلترا أصيب بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي يوم 29 مايو بالمقارنة بواحد من بين كل 1120 في الأسبوع السابق، وهو ما يشير إلى أعلى نسبة إصابة منذ النصف الأول من أبريل .