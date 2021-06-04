ماذا تقول منظّمة الصحّة العالميّة عن سلالة كورونا المكتشفة في فييتنام؟

03 يونيو , 2021

بعد أيام من إعلان وزارة الصحة الفيتنامية إنها رصدت سلالة جديدة لفيروس كورونا تجمع خصائص السلالتين ألفا ودلتا، قالت منظمة الصحة العالمية لصحيفة يابانية إنه لا توجد حالياً سلالة هجينة في فيتنام.

وقال الطبيب كيدوند بارك لصحيفة نيكي آسيا في حوار نٌشر اليوم الخميس، إنّه لا توجد سلالة هجينة جديدة في فيتنام في الوقت حاليا وفقا لتعريف المنظمة.

وبدلاً من ذلك، أكد بارك أن السلالة المكتشفة حديثا في الواقع هى سلالة دلتا التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، ولكن مع التحورات الإضافية التي تتطلب مزيدا من الملاحظة قبل تحديد ما إذا كانت تمثل تهديداً أم لا .

وكانت فيتنام قد حظيت بإشادات لطريقة تعاملها مع الجائحة، ولكن بعد شهر من عدم تسجيل حالات عدوى محلية، ظهرت حالات الاصابة المحلية مجددا 27 نيسان/أبريل الماضي، وتم تسجيل أكثر من 4500 حالة منذ ذلك الحين.

وفرضت السلطات في مدينة هو شي مينه فترة تباعد اجتماعي لمدة أسبوعين الاثنين الماضي، في ظل ارتفاع حالات الاصابة المحلية بالفيروس، في حين تم تطبيق إجراءات صارمة في الأقاليم الواقعة بالشمال التي شهدت تسجيل مئات حالات الاصابة في المناطق الصناعية.

وقال بارك في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحد من حالات الاصابة بأسرع وقت وتقديم اللقاحات ما زال يمثلان عاملين مهمين للحد من خطورة التفشيات الأكثر سوءا.

وأضاف بارك أنه على الرغم من أن فيتنام قامت بعمل رائع في السيطرة على تفشي الفيروس العام الماضي، إلا أن فيروس كورونا مازال يمثل تهديدا للبلاد، موضحاً الجائحة لن تنتهي في أي مكان ما لم تنتهِ في كل مكان.

وسجلت فيتنام رسميا 7972 حالة إصابة و 49 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.