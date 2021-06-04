خفض رواتب وتوبيخ.. اليابان تعاقب مسؤولي المأدبات الفاخرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت وزارة الاتصالات اليابانية خفض رواتب 9 مسؤولين ووبخت 23 آخرين لخرقهم قواعد السلوك المهني للموظفين الحكوميين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن التلفزيون الياباني، أن تحقيقا داخليا أجرته الوزارة كشف أن مسؤولين كبارا قبلوا عروضا للترفيه عنهم بلغت 78 مرة، من قبل شركات عملاقة بينها شركة الاتصالات "إن.تي.تي" وشركة "توهوكوشينشا فيلم" للبث عبر الأقمار الاصطناعية.

وأجرت الوزارة تحقيقا استجابة لفضائح بحضور مأدبات طعام فاخرة من قبل مسؤوليها.

وكشف التحقيق الذي شمل نحو 170 مسؤولا كبيرا كانوا يشغلون مناصب تشرف على الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث، أن 32 مسؤولا تلقوا ترفيها عن طريق مأدبات طعام فاخرة من قبل الشركات في خرق لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين بالإضافة إلى موظفين اكتشف سابقا أنهم خرقوا القواعد في تحقيق سابق.

وتشمل العقوبات ضد المسؤولين الثابت خرقهم للقواعد الوظيفية التوبيخ وخفض الرواتب، كما سيعيد وزير الاتصالات تاكيدا ريوتا بشكل طوعي ثلاثة أشهر من راتبه.