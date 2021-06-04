السودان يؤكد التزامه بوساطة الاتحاد الأفريقي في سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السودان، الجمعة، التزامه بوساطة الاتحاد الأفريقي في ملف سد النهضة التي تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية بمكتبها لراشيل أومامو وزيرة الخارجية الكينية، والوفد المرافق لها.

وبحسب بيان للخارجية السودانية، فقد قدمت الوزيرة إفادة حول موقف السودان من قضية سد النهضة، وآخر التطورات في هذا الجانب.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية التزام بلادها بوساطة الاتحاد الأفريقي، كما شرحت لنظيرتها الكينية التطورات الداخلية، والدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأعلنت عن عزم السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع كينيا وضرورة استئناف وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأكدت الدور المهم لكينيا من خلال عضويتها بمجلس الأمن في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

من جانبها، أكدت الوزيرة الكينية تفهم بلادها التام ودعمها لموقف السودان الموضوعي والعادل في قضية سد النهضة.

وأعربت عن عزمها على تطوير العلاقات الثنائية، وشددت على ضرورة استئناف عمل اللجنة المشتركة للتعاون بأسرع ما يمكن.

وأشارت إلى أن بلادها من خلال عضويتها فى مجلس الأمن ستستمر في دعم السودان، خاصة فيما يتعلق بتعبئة الموارد عبر بعثة يونيتامس لدعم عملية الانتقال في السودان.

وفي ذات السياق، استمعت وزيرة خارجية كينيا لإفادة موجزة حول بعثة الأمم المتحدة الخاصة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس)، مقدم من السفير حسن حامد مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بالوزارة.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ عقد متوقفة حاليا بعد فشل جولة أخيرة عقدت في أبريل/نيسان بالكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.