شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية السينمائي» يُكرِّم خالد الصاوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط، تكريم الفنان خالد الصاوي في الدورة 37 المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 سبتمبر/أيلول حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن تكريم الصاوي سيكون عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفني، الذي بدأ منذ أيام دراستهما معاً، في المعهد العالي للنقد الفني منتصف الثمانينات، مشيراً إلى أن الأعمال التي قدمها الصاوي على امتداد مشواره الفني، تؤكد أنه فنان شامل قادر على تقديم كل الأدوار.

من جهته أعرب الصاوي عن سعادته بخبر تكريمه في مهرجان عريق مثل الإسكندرية السينمائي، مؤكداً أن التكريم دائماً ما يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لأي فنان، ويكون أكبر دليل على أنه يسير في الطريق الصحيح.

وكانت إدارة المهرجان قررت في وقت سابق، عرض فيلم الصاوي الجديد، والذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي «للإيجار» للمخرج إسلام بلال أثناء دورة المهرجان.