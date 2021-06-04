«التغير المناخي والبيئة» تعزّز الاستدامة والتعافي الأخضر

دبي:

”الخليج 365”

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، 3 مبادرات بيئية وطنية تدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز استدامة البيئة ودعمها بالحلول الابتكارية، تزامناً مع احتفالية اليوم العالمي للبيئة 2021، تحت شعار «إعادة التصور. إعادة الإنشاء. الاستعادة».

وتشمل المبادرات توقيع مذكرة تفاهم بتعزيز الحلول المبتكرة من أجل المناخ، مع الاستشاري العالمي المتخصص في هذا المجال شركة «ايديانكو انوفيشن»، والعمل على إطلاق منصة بحثية متكاملة، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية الوطنية للدراسات والحلول الابتكارية، للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وإطلاق الإصدار الرابع من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.

وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن العمل من أجل البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، يمثل نهجاً ترافق مع تأسيس وقيام دولة الإمارات، على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، ومسيرتها التنموية على مدار العقود الخمس الماضية.

وأضاف أن هذا النهج شهد تطويراً في طبيعة الجهود المبذولة لضمانه وتحقيقه، بفضل الرؤية الحكيمة والمستشرفة للمستقبل لقيادتنا الرشيدة، فبات يعتمد بشكل رئيس على الحلول الابتكارية، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان الحفاظ على النظم البيئية الحالية، وتعزيز قدرة استعادتها لحيويتها وتحقيق استدامتها.

وأشار إلى أن الوزارة، تعزيزاً لهذا النهج، وضمن أولويتها الاستراتيجية لحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، عملت على تطبيق منظومة متكاملة، تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات لتحقيق هذه الأهداف، وفقاً لأعلى المعايير العالمية. موضحاً أن إطلاق المبادرات البيئية الجديدة، يأتي ضمن جهود الوزارة للعمل من أجل البيئة والمناخ، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المستمر في العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات وريادة الأعمال في هذا المجال، وبالأخص المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي، ومنها مبادرة «كلايماثون» التي تستهدف رفع وعي الأفراد والمدن بطبيعة التغيرات المناخية ومخاطرها، وكيفية التفاعل معها عبر أفكار وحلول ابتكارية.

وتضم أهداف المذكرة وضع على آلية عمل لمبادرة «كلايماثون» محلياً، وأهم محاورها، فضلاً عن خطواتها المستقبلية، والتنسيق مع الشركاء المعنيين لتعزيز المبادرة، والعمل على المبادرات المتعلقة بتحقيق الأجندة الخضراء لدولة الامارات 2030، واستراتيجية التغير المناخي 2050.

كما تشمل التعاون في تنفيذ مشاريع ومبادرات للشباب والمجتمع في المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطوير برامج لرفع الوعي البيئي في التغير المناخي والاستدامة لدى الشباب وأفراد المجتمع كافة. كما ستعمل الوزارة والشركة، بموجب المذكرة على دعم الأفراد والشركات الناشئة في مختلف المجالات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة.

ومن جهة أخرى، يشمل الإصدار الرابع لتقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، استعراض حزمــة التعــافي الطويلــة الأجل التي اعتمدتها الدولة - وبالأخص لمرحلة ما بعد «كورونا» - لتســريع التحــول نحــو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمـي، وأهم الإنجازات التي تحققت، بمبــادرات النمــو الأخضر على اتحادياً ومحلياً، ومبادرات القطاع الخاص.