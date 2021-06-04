شكرا لقرائتكم خبر عن بعلم مصر وعلامة النصر.. أهالى غزة يرحبون بالأطقم الهندسية المصرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، بالأطقم الهندسية المصرية التي دخلت إلى القطاع قبل قليل للبدء في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.



الفلسطينيون يرحبون بالاطقم الهندسية المصرية في غزة

وأبرزت صور ومقاطع فيديو اصطفاف المواطنين الفلسطينيين البسطاء من نساء وأطفال وشيوخ وهم يرفعون علم مصر ويلوحون بعلامة النصر ترحيبا بالأطقم الهندسية المصرية، مرددين عبارات "تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي".



الفلسطينيون يستقبلون الاطقم الهندسية المصرية في غزة بعلامة النصر

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت اليوم الجمعة، عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.



ترحيب بالاطقم الهندسية المصرية في غزة

يأتى ذلك فى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع، وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.



ترحيب شعبي فلسطيني بالاطقم الهندسية المصرية

تأتى هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لاعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا كبيرا على المستوى الإقليمي والدولي.