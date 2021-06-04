شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش منحة برنامج الصرف الصحى المتكامل بالأقصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المزمع عقدها الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقى بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو ، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر "محافظة الأقصر"، كما يهدف أيضًا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير على تحسين خدمات الصرف الصحى مما سيؤدى إلى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية.

من جانبها، أعربت اللجنة المشتركة عن موافقتها علي الاتفاقية نظرا لأهميتها في تحسين منظومة الصرف الصحي بالمناطق الريفية بالأقصر.