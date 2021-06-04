الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات ضد شركات طيران بيلاروسية ردًا على حادث "ريان إير"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن مصدر أوروبي، اليوم الجمعة، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وافقوا على فرض عقوبات جديدة ضد شركات طيران بيلاروسية بسبب حادثة هبوط طائرة (ريان إير) في مينسك في 23 مايو المنصرم.

وقال مصدر، من وفد دولة أوروبية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم/الجمعة/، إن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أصر على فرض بعض العقوبات بشكل سريع، من خلال إجراء مكتوب، وعدم انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 21 يونيو الجاري، مُضيفًا أنه لهذا السبب؛ وافق سفراء الدول الـ27 صباح اليوم على فرض قيود ضد شركات الطيران البيلاروسية.

وأوضح المصدر الأوروبي، الذي رفض ذكر اسمه، أن العقوبات ستشمل حظر تحليق شركات الطيران البيلاروسية فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي وهبوط طائراتها في مطارات دول الاتحاد، إلى جانب حظر شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلات جوية إلى بيلاروسيا.

وأضاف أنه "خلال اليوم، من المتوقع أن تكتمل الإجراءات الرسمية لفرض العقوبات"، لافتًا إلى أن العقوبات قد تدخل حيز التنفيذ بدءا من غد السبت.

يُشار إلى أن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي قرروا توسيع العقوبات ضد بيلاروسيا وإدراج أفراد ومنظمات جديدة على القائمة السوداء في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و 25 مايو الماضي.

وهبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الإيرلندية (ريان إير) في 23 مايو الماضي كانت متجهة من أثينا إلى فيلنيوس في مينسك، بعد معلومات عن عملية "إرهابية" محتملة، وكان على متنها مؤسس قناة (نيكستا تلجرام) ورئيس تحرير قناة (برين بيلاروس تلجرام) رومان بروتاسيفيتش، الذي أدرجته بيلاروسا في قائمة المطلوبين بتهم الإرهاب.

واعتقلت السلطات الأمنية بروتاسيفيتش في مطار مينسك مع المواطنة الروسية صوفيا سابيجا للاشتباه في ارتكابهما جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي البيلاروسي.