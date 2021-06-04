مريضة نفسيًا تقتل طفلة أثناء سيرها في شارع بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقيت طفلة حتفها قتلًا على يد مريضة نفسيًا، طعنتها بسكين أثناء سيرها بشارع بيجام في شبرا الخيمة، ثم ألقت نفسها من الطابق الثالث، وجرى نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بمقتل طفلة عمرها 10 أعوام، إثر قيام سيدة مريضة نفسيًا بطعنها بسكين أثناء سيرها بالشارع ما أدى إلى وفاتها فور وصولها مستشفى ناصر العام.

وعقب ذلك ألقت المتهمة نفسها من الطابق الثالث ما أدى إلى إصابتها وجرى نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن المتهمة بقتل طفلة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، مريضة نفسيًا، وكانت تسير بالشارع بحوزتها سكين، وأنها قابلت الطفلة "المجني عليها"، بمحض الصدفة، أثناء سيرها بالشارع، ولم تعرفها من قبل وطعنتها بسكين، ثم ألقت نفسها من الطابق الثالث من ذات العمارة التي وقعت أسفلها الجريمة، وجرى نقلها للمستشفى، مؤكدًا أنها في حالة حرجة.