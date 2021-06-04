وكيل الصحة في السويس يتفقد مستشفيات العزل ويكافئ عامله

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، مستشفى الحميات والصدر المخصصتين لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا، للوقوف على تنفيذ البروتوكول الطبي للعلاج وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

والتقى الحفناوي بالأطباء والمديرين واطمأن على توافر مخزون كافي من الأكسجين، والمستلزمات الطبية، واتباع الطرق الآمنة للتخلص من النفايات الطبية.

وقرر وكيل وزارة الصحة تكرم حنان صادق إحدى العاملات بمستشفى الصدر، وصرف مكافأة مالية لها لتفانيها في العمل وإخلاصها انطلاقًا من مبدأ الثواب والعقاب .