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وكيل الصحة في السويس يتفقد مستشفيات العزل ويكافئ عامله

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محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، مستشفى الحميات والصدر المخصصتين لعزل وعلاج مصابي فيروس ، للوقوف على تنفيذ البروتوكول الطبي للعلاج وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

والتقى الحفناوي بالأطباء والمديرين واطمأن على توافر مخزون كافي من الأكسجين، والمستلزمات الطبية، واتباع الطرق الآمنة للتخلص من النفايات الطبية.

وقرر وكيل وزارة الصحة تكرم حنان صادق إحدى العاملات بمستشفى الصدر، وصرف مكافأة مالية لها لتفانيها في العمل وإخلاصها انطلاقًا من مبدأ الثواب والعقاب .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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