بالفيديو.. تشييع جثمان والدة رئيس مجلس الشيوخ في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

شيّع أهالي قرية أبو جرج التابعة لبني مزار بمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وشقيقه المستشار حسن عبدالوهاب رئيس محكمة استئناف، إذ جرى دفن الجثمان بمقابر العائلة في القرية.

وتقدم الجنازة، رئيس مجلس الشيوخ وأسرة الفقيدة، وشارك فيها عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ومنهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وكان عددًا من رجال الدولة حضروا ظهر اليوم صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وشارك في تشييع الجثمان عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، على رأسهم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم الحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وحضر الجنازة وكيلا مجلس الشيوخ بهاء الدين أبوشقة وفيبى فوزي، والدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستورى، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية.