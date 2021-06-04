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السعودية :استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس المستجد إلى 1201 إصابة، فيما وصلت نسبة حالات التعافي إلى 1322 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 455 ألفا و418 حالة مؤكدة .

وتم تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 438 ألفا و206 حالات، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7424 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9788 حالة، منها 1528 حالة حرجة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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