السعودية :استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1201 إصابة، فيما وصلت نسبة حالات التعافي إلى 1322 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 455 ألفا و418 حالة مؤكدة .

وتم تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 438 ألفا و206 حالات، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7424 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9788 حالة، منها 1528 حالة حرجة.