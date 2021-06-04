واشنطن: جماعة الحوثي تتقاعس عن السعي لوقف لإطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع.

وذكرت الوزارة بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندر كينج من المنطقة: "في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوب في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني".

وكان ليندركينج، قد حث في وقت سابق، جماعة الحوثي على التهدئة والمشاركة الجادة في جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار المطلوب لإنهاء الحرب، وهو هدف وضعته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أولويات سياستها الخارجية.