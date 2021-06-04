رغم تحسن الوضع.. دولة أوروبية تريد تمديد «الوضع الوبائي»

ابوظبي - سيف اليزيد - رغم تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانحسار الوفيات الناجمة عنه، تريد العديد من حكومات الدول الأوروبية الاحتفاظ بصلاحيات تخولها اتخاذ إجراءات خاصة خشية حدوث انتكاسة تؤدي إلى موجة جديدة من تفشي الوباء.

ولعل هذا ما جعل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعو، اليوم الجمعة، إلى تمديد «الوضع الوبائي» الذي يتيح للحكومة الاتحادية الاستمرار في التمتع بصلاحيات خاصة محددة بعد يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، اليوم رداً على استفسار في برلين، إن المستشارة تعتقد أنه من المنطقي تمديد «الوضع الوبائي على النطاق الوطني»، موضحاً في الوقت نفسه أن القرار في هذا الشأن يعود إلى البرلمان الألماني (بوندستاج).

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، يمكن للبوندستاج إعلان حالة «الوضع الوبائي» أو إلغائه. ويمنح الوضع الراهن الحكومة الاتحادية الحق، دون الرجوع إلى المجلس الاتحادي (بوندسرات)، في إصدار مراسيم مباشرة، على سبيل المثال بشأن الاختبارات والتطعيمات والصحة والسلامة المهنية أو الدخول إلى البلاد.

وتتطلب المراسيم الحكومية عادة موافقة مجلس الولايات، لكنها على عكس القوانين لا تتطلب موافقة البوندستاج.

ويعلن البرلمان «الوضع الوبائي» في حالة ما «إذا كان هناك خطر جسيم على الصحة العامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بأكملها»، بحسب قانون الحماية من العدوى. وينتهي العمل به تلقائيا إذا لم يجدده البوندستاج بعد ثلاثة أشهر. وسيكون هذا هو الحال في نهاية يونيو الجاري.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اتفقت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (التحالف المسيحي والاشتراكيون) بالفعل على التمديد.