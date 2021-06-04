إدارة بايدن تشدد على ضرورة إيصال مساعدات عاجلة إلى غزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تبادل الآراء مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال اجتماع عقد بينهما في واشنطن أمس الخميس، بشأن مستجدات الوضع في غزة، مشيرا إلى أن المسؤول الأمريكي “شدد على أهمية ضمان إمكانية أن تصل مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان القطاع”.

ذكر البيان أن سوليفان أعرب عن دعم بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزام البيت الأبيض بتعزيز الشراكة الأمنية مع الدولة العبرية في كافة المجالات، بما فيها دعم منظومة “القبة الحديدية”.

أكد البيان أن سوليفان وغانتس بحثا أيضا اهتمام الولايات المتحدة وإسرائيل المشترك باتخاذ “خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار والسلام والأمن ليس للإسرائيليين والفلسطينيين فحسب بل وفي المنطقة عموما”، وتبادلا مخاوفهما بشأن “الخطر الناجم عن سلوك إيران العدائي في الشرق الأوسط”، معربين عن عزم واشنطن وتل أبيب على مواجهة هذه التهديدات.

في غضون ذلك، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسب بيان صدر عن وزارته، خلال اجتماع عقده مع غانتس إلى أهمية تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة.

وأكد بلينكن على أهمية تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مشددا على أن هناك حاجة لتوفير الإجراءات المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين فيما يتعلق بـ”الأمن والرفاه والديمقراطية والكرامة”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.