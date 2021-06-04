فاوتشي يدعو الصين لإتاحة سجلات طبية تخص باحثين في ووهان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

طالب خبير الأمراض المعدية الأميركي الدكتور أنتوني فاوتشي الصين بإتاحة سجلات طبية تخص تسعة أشخاص وربما تحمل مفاتيح مهمة تقود لمعرفة إن كان فيروس كورونا قد ظهر أول مرة نتيجة تسرب مختبري، بحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”

ونقلت الصحيفة عن فاوتشي قوله عن ثلاثة من التسعة أشخاص المعنيين: “أود أن أطلع على السجلات الطبية للثلاثة الذين قيل إنهم مرضوا في 2019. هل مرضوا حقاً؟ وإن كان الحال كذلك، فبماذا أصيبوا؟”.

ومنشأ فيروس كورونا المستجد محل جدل محتدم. ولا تزال وكالات مخابرات أميركية تفحص تقارير تفيد بأن باحثين في مختبر صيني خاص بعلم الفيروسات في مدينة ووهان أصيبوا بمرض شديد في 2019 قبل شهر من الإبلاغ عن أول حالات إصابة بكوفيد-19.

غير أن علماء ومسؤولين صينيين يرفضون فرضية حدوث تسرب من المختبر قائلين إن الفيروس ربما انتشر في مناطق أخرى قبل أن يدخل ووهان، بل وربما انتقل للصين عبر واردات غذائية مجمدة أو من خلال تجارة الحيوانات البرية.

امتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين عن الإدلاء بتعليق مباشر عما إذا كانت بكين ستتيح السجلات الخاصة بالمرضى التسعة، لكنه نفى نفياً قاطعاً ارتباط المختبر بتفشي كوفيد-19.

أشار في إفادة اعتيادية اليوم الجمعة إلى بيان أصدره معهد ووهان لعلم الفيروسات في 23 مارس الماضي، وقال فيه إنه تأكد من عدم إصابة أي من العاملين أو الخريجين بالفيروس.

كرر وانغ موقف الصين الذي يعتبر نظرية حدوث تسرب مختبري “نظرية مؤامرة”.

من جهتها، ذكرت “فاينانشال تايمز” في تقريرها أمس الخميس، أن فاوتشي لا يزال يعتقد أن الفيروس انتقل أول مرة إلى البشر من خلال الحيوانات.

كما نقلت عنه اعتقاده بأنه حتى وإن كان الباحثون بالمختبر قد أصيبوا بكوفيد-19، فإنهم ربما التقطوه من سكان ووهان وليس من تجارب المختبر نفسه، وذلك بحسب “رويترز”.