بوتين يعرب عن اهتمام روسيا بمحاربة تحدي تغيرات المناخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن اهتمام بلاده الثابت بمحاربة تحدي تغيرات المناخ، وكشف عما يعتبره أهم هدف في هذا المجال، مشدداً على أن المزاعم عن عدم اهتمام روسيا بحل التحديات العالمية، منها تغيرات المناخ، ليست سوى “هراء محض”، قائلا: “مثل الدول الأخرى، نشعر بالمخاطر والتهديدات القائمة في هذا المجال، بما في ذلك التصحر وتعرية التربة وذوبان جليد المناطق دائمة التجمد”.

أوضح بوتين أن عددا من المدن الروسية دائمة التجمد في منطقة القطب الشمالي، وتابع متسائلا: “إذا بدء ذوبان واسع النطاق هناك، ما هي العواقب التي سيجلبها ذلك إلى روسيا؟ بطبيعة الحال يقلقنا هذا الأمر”، مشيراً إلى أن روسيا تمارس نهجا تدريجيا دعما لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقيتي كيوتو وباريس، وشدد على أنه “ليس هناك طقس أوروبي أو آسيوي أو أمريكي”، قائلا: “تتحمل دولنا المسؤولية المشتركة عن العالم المعاصر وحياة الأجيال القادمة”.

ولفت بوتين إلى أن خفض الانبعاثات لا يكفي لحل قضية الاحترار العالمي، مؤكدا أن إزالة الغازات الدفيئة المتراكمة في الهواء تمثل عاملا مهما لتحقيق “حياد الكربون”.

تابع أن أهم هدف في هذا المجال يكمن في “تعلم حجز ثنائي أكسيد الكربون من جميع المصادر وتخزينه واستخدامه على نحو مفيد”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.