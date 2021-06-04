شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تغلق أجوائها أمام شركات الطيران البيلاروسية بسبب صحفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق الاتحاد الأوروبي ، أجوائه ومدارج مطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية اعتبارا من غد السبت ردا

على إجبار طائرة ريان إير على الهبوط واحتجاز صحفي معارض وصديقته الشهر الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سفراء الاتحاد الأوروبي بدأوا اليوم الجمعة الإجراءات القانونية المكتوبة اللازمة لتنفيذ الخطوة، مع اعتبار استكمالها إجراء شكليا.

وكان الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا على متن رحلة تجارية بين اليونان وليتوانيا الدولتين بالاتحاد الأوروبي، التي تم تغيير مسارها إلى مينسك قبل وقت قصير من وصولها إلى فيلنيوس بسبب تهديد

مزعوم بوجود قنبلة. ولم يتم العثور على قنبلة، لكن تم احتجازهما.

وانتقد التكتل الخطوة ووصفها بأنها استخفاف بسلامة الركاب في الجو وبحرية الصحافة.