شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقتل 70 عنصرًا من ميليشيات الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم الجيش الصومالي العقيد علي حاشي، القضاء على أكثر من 70 عنصرًا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية، بمنطقة ورتا جيلابل في محافظة شبيلي الوسطى .

وقال المسؤول العسكري الصومالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم : إن الجيش تمكن من تحرير عدة قرى من فلول ميليشيات الشباب الإرهابية، وأن المنطقة باتت تحت سيطرة قوات الجيش الصومالي، مشيرًا إلى أن الجيش كبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح.