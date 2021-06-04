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الجيش الصومالي يقتل 70 عنصرًا من ميليشيات الشباب الإرهابية

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الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم الجيش الصومالي العقيد علي حاشي، القضاء على أكثر من 70 عنصرًا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية، بمنطقة ورتا جيلابل في محافظة شبيلي الوسطى .

وقال المسؤول العسكري الصومالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم : إن الجيش تمكن من تحرير عدة قرى من فلول ميليشيات الشباب الإرهابية، وأن المنطقة باتت تحت سيطرة قوات الجيش الصومالي، مشيرًا إلى أن الجيش كبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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