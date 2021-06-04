ياسمين صبري تكشف حقيقة سخريتها من محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

بغداد - ياسين صفوان - حسمت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، اليوم الجمعة، الجدل المثار مؤخرا على "السوشيال ميديا" بشأن سخريتها من مواطنها الفنان، محمد رمضان، بعد الحجز على أمواله.

ونفت ياسمين صبري تلك الشائعة، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": " ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه ".

وشددت لمتابعيها: "مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد”.

وكان حساب على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ومنسوب للفنانة ياسمين صبري قال على لسانها تعليقا على أنباء الحجز على أموال محمد رمضان في أحد البنوك: "ضحكتني".

يشار إلى أن ياسمين صبري تعاونت فنيا مع محمد رمضان في فيلم "الديزل" ومسلسل "الأسطورة".

وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أعلن خلاله أن بنك CIB قام بالتحفظ على أمواله.

وروى محمد رمضان تفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين أحد موظفي البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي أد فلوسي اللي في البنوك ومستورة".

وبدوره، أصدر بنك CIB بيانا، جاء فيه أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية".

وأوضح أنه عند إستلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

فيما كشفت مصادر مصرفية لوسائل إعلام مصرية، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي قضت به محكمة مستأنف الاقتصادية، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".