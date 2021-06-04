رئيس نادي برشلونة السابق يتعرض لحادث دراجة مروع

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تعرض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، لكسر عظم الترقوة في حادث دراجة.

وبحسب الصحيفة فإن بارتوميو تعرض لسقوط حاد في نهاية الأسبوع الماضي أثناء ممارسته لركوب الدراجات في منطقة جبلية.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع في منطقة معروفة لممارسة الرياضة في جبل سيرا دي كولسيرولا، وأن على بارتوميو الخضوع لعملية جراحية لعلاج الترقوة المكسورة.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن بارتوميو، البالغ من العمر 58 عاما، يحتاج لفترة من الوقت حتى يتمكن من استعادة الحركة في ذراعه.

وترأس بارتوميو برشلونة في يناير 2014، قبل أن يستقيل في أكتوبر الماضي تحت ضغط شديد، وخلفه خوان لابورتا بعد فوزه في الانتخابات التي أجربت في مارس الماضي.