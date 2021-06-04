بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 150,000 سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 42,10500 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو ⬅️ 121,69 دولار 100 باوند ⬅️ 141,91 دولار 100 دولار ⬅️ 866,46 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1887,10 $ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,12 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,73 دولار

انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.