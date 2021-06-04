العراق يحصل على اربعة اوسمة ذهبية في البطولة العربية

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ،اليوم الجمعة، عن حصول المنتخب العراقي بكأس العرب للثلاثي "السباحة - الدراجات - ألعاب القوى" على أربعة أوسمة ذهبية في البطولة العربية.





وأضاف درجال ، أن "الفوز يعد انجازا كبيرا في ظل الظروف الصعبة التي مرت على

وقال درجال في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ، إن "المنتخب العراقي فاز بكأس العرب للثلاثي"السباحة - الدراجات - العاب القوى" وحصول ابطالنا على أربعة أوسمة ذهبية في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بمشاركة كبيرة من رياضيين يمثلون إحدى عشرة دولة عربية".وأضاف درجال ، أن "الفوز يعد انجازا كبيرا في ظل الظروف الصعبة التي مرت على الرياضة العراقية".