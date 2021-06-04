انت الان تتابع خبر العراق يحصل على اربعة اوسمة ذهبية في البطولة العربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-04 | 15:32
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أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ،اليوم الجمعة، عن حصول المنتخب العراقي بكأس العرب للثلاثي "السباحة - الدراجات - ألعاب القوى" على أربعة أوسمة ذهبية في البطولة العربية.
وقال درجال في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ، إن "المنتخب العراقي فاز بكأس العرب للثلاثي"السباحة - الدراجات - العاب القوى" وحصول ابطالنا على أربعة أوسمة ذهبية في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بمشاركة كبيرة من رياضيين يمثلون إحدى عشرة دولة عربية".
وأضاف درجال ، أن "الفوز يعد انجازا كبيرا في ظل الظروف الصعبة التي مرت على الرياضة العراقية".
وأضاف درجال ، أن "الفوز يعد انجازا كبيرا في ظل الظروف الصعبة التي مرت على الرياضة العراقية".
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