بالفيديو: الفنانة البحرينية 'حلا الترك' تزف نبأ سارا لعشاقها

بغداد - ياسين صفوان - عادت الفنانة البحرينية حلا الترك، إلى ممارسة أنشطتها الفنية مجددا، بعد فترة شهدت خلالها أزمة مع والدتها منى السابر، وصلت بينهما إلى ساحات المحاكم.

وكشفت حلا الترك، من خلال حسابها على موقع ”إنستغرام“، عن طرحها أغنية جديدة على طريقة الديو الغنائي بعنوان ”ليالي الصيف“، وذلك بالتعاون مع الفنان اللبناني جاد شويري.

وتم طرح الكليب عبر قناة الشركة المنتجة على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، وقد تم التصوير على شاطئ البحر إذ تظهر حلا الترك في الكليب، وهي تؤدي رقصات استعراضية رفقة مجموعة من الراقصات.

وحمل الكليب مشاهد مبهجة عبرت عن أجواء فصل الصيف، بينما قدم جاد شويري مجموعة الرقصات الاستعراضية المرحة على شاطئ البحر.

كليب ”ليالي الصيف ”من كلمات وإخراج جاد شويري، وألحان روبيرتو فيراري، وتوزيع سليمان دميان، وهو من إنتاج شركة ”بلاتينيوم ريكورد“.

وكانت منى السابر قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها، رغم الخلافات بينهما، بعد أن رفعت الترك دعوى ضدها، تطالبها فيها برد مبلغ 53 ألف دولار، التي حصلت عليها منها لتنفق على نفسها وشقيقها لعدم توافر المال معها، وفق تصريح السابر.