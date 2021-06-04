شكرا لقرائتكم إصابة 4 فلسطينيين بمواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب نابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب 4 فلسطينيين، الجمعة، في مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب نابلس.

وكانت مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين.

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كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر الجيش الإسرائيلي في بلدة رافات شمال القدس بعد خروج مسيرة دعت لها القوى الوطنية.

وكان الفلسطينيون أقاموا صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة في بلدة بيتا جنوب نابلس، قبل خروج المسيرة باتجاه جبل صبيح في البلدة والذي أقام عليه المستوطنون بؤرة استيطانية.

وقد أدت المواجهات إلى سقوط إصابات بالرصاص الحي خلال قمع المتظاهرين في بيتا ومن بينها إصابة خطرة لشاب فلسطيني.